Sen Ağlama İstanbul’un Büyükbey’i Tamer Levent’in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer o da göz önündeymiş...

Sen Ağlama İstanbul dizisinde Büyükbey karakterini canlandıran Tamer Levent'in hayatı merak edildi.
Tamer Levent Kimdir?
Tamer Levent, 13 Ekim 1950 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1977 yılında mezun oldu.
İlk olarak oyuncu olarak çalıştı ve daha sonra Devlet Tiyatroları'nda yönetmen olarak görev yaptı. İlerleyen yıllarda Devlet Tiyatroları genel müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak da görev yaptı.
Yönettiği oyunlarla Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'taki festivallere davet edildi. Sahneye çıktığı 1970'li yıllardan bu yana 30'dan fazla tiyatro oyununda salt oyuncu olarak seyircisi ile buluşan Tamer Levent aynı zamanda 1990'lı yıllardan itibaren pek çok sinema ve televizyon yapımında da rol aldı.
Kış Uykusu (2014), Ertuğrul 1890 (2015), İstanbullu Gelin (2017), Çiçero (2019), Menajerimi Ara (2021) ve Kendi Yolumda (2022) gibi popüler yapımlarda rol aldı.
Yine çeşitli organizasyonlarda jüri üyeliği de yapan Tamer Levent ayrıca farklı kurumlardan pek çok Onur Ödülü'ne layık görüldü.
1982 yılında Seynan Levent ile nikah masasına oturan Levent'in ailesi de merak konusu oldu.
Ünlü oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Levent'in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı.
İşte Tamer Levent ve oğlu...
Tamer Levent'in oğlu Efe levent