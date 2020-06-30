İzzet Yıldızhan ‘geçinemiyoruz’ diyen ünlüleri topa tuttu: Yazık olsun diyorum sadece...

"KOMİK OLMAYIN"

"Komik olmayın, güldürmeyin kendinize. Bu ülke de işsiz olan veya asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan birçok insan varken bazılarının çıkıp ağlaması hiç hoş değil." diyen Yıldızhan, "O ağlayan isimlerin konser başına ne kadar para aldığını, sosyal medyadan reklam yaparak ne kadar paralar kazandığını herkes biliyor. Buna rağmen çıkıp ağladıklarını görünce 'yazık olsun!' diyorum sadece.'' dedi.