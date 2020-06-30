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İzzet Yıldızhan ‘geçinemiyoruz’ diyen ünlüleri topa tuttu: Yazık olsun diyorum sadece...

İzzet Yıldızhan, önceki gün alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Usta sanatçıya Coşkun Sabah'ın açıklamaları soruldu. 57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, koronavirüs salgını sürecinde geçinemediklerini söyleyen ünlü isimleri topa tuttu. İşte İzzet Yıldızhan'ın sözleri...

30.06.2020 11:24 - Son Güncelleme: 30.06.2020 11:24
İzzet Yıldızhan ‘geçinemiyoruz’ diyen ünlüleri topa tuttu: Yazık olsun diyorum sadece...

Önceki gün alışveriş merkezine girerken görüntülenen İzzet Yıldızhan, 'pandemi döneminde geçinemiyorum' diyen sanat camiasını topa tuttu.

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İzzet Yıldızhan ‘geçinemiyoruz’ diyen ünlüleri topa tuttu: Yazık olsun diyorum sadece...

Önceden verdiği siparişlerini teslim almak için alışveriş merkezine geldiğini söyleyen şarkıcı İzzet Yıldızhan'a Coşkun Sabah'ın açıklamaları soruldu.

İzzet Yıldızhan ‘geçinemiyoruz’ diyen ünlüleri topa tuttu: Yazık olsun diyorum sadece...

SANAT CAMİASINI TOPA TUTTU
Sanatçı, Coşkun Sabah'ın, ''Demet Akalın geçinemiyorum diye açıklama yaptı, İzzet Yıldızhan oteliyle ilgili açıklama yaptı kabak benim başıma patladı'' sözlerinin hatırlatılması üzerine sanat camiasını topa tuttu.

İzzet Yıldızhan ‘geçinemiyoruz’ diyen ünlüleri topa tuttu: Yazık olsun diyorum sadece...

Yıldızhan, "Ben iş adamı kimliğimle bu dönemin zor olacağını ve özel bankaların kredi konularında elini taşın altına koymamalarından bir sitemim olmuştu. Sanat camiasındaki bazı isimler ne yaptı. 'Geçinemiyoruz' diye çıkıp dert yandılar." dedi.

İzzet Yıldızhan ‘geçinemiyoruz’ diyen ünlüleri topa tuttu: Yazık olsun diyorum sadece...

"KOMİK OLMAYIN"

"Komik olmayın, güldürmeyin kendinize. Bu ülke de işsiz olan veya asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan birçok insan varken bazılarının çıkıp ağlaması hiç hoş değil." diyen Yıldızhan, "O ağlayan isimlerin konser başına ne kadar para aldığını, sosyal medyadan reklam yaparak ne kadar paralar kazandığını herkes biliyor. Buna rağmen çıkıp ağladıklarını görünce 'yazık olsun!' diyorum sadece.'' dedi.

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