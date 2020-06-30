İzzet Yıldızhan ‘geçinemiyoruz’ diyen ünlüleri topa tuttu: Yazık olsun diyorum sadece...
İzzet Yıldızhan, önceki gün alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Usta sanatçıya Coşkun Sabah'ın açıklamaları soruldu. 57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, koronavirüs salgını sürecinde geçinemediklerini söyleyen ünlü isimleri topa tuttu. İşte İzzet Yıldızhan'ın sözleri...
30.06.2020 11:24
- Son Güncelleme: 30.06.2020 11:24
"KOMİK OLMAYIN"
"Komik olmayın, güldürmeyin kendinize. Bu ülke de işsiz olan veya asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan birçok insan varken bazılarının çıkıp ağlaması hiç hoş değil." diyen Yıldızhan, "O ağlayan isimlerin konser başına ne kadar para aldığını, sosyal medyadan reklam yaparak ne kadar paralar kazandığını herkes biliyor. Buna rağmen çıkıp ağladıklarını görünce 'yazık olsun!' diyorum sadece.'' dedi.
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