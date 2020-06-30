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Kanlı Nigar'ın Bedide'si Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın efsane filmi...

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan olan Kanlı Nigar filmi oyuncularından Bedide karakterine hayat veren oyuncu Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, son haliyle dikkat çekti. 1981 yapımı olan ve daha onra defalarca yeniden temsil edilen Kanlı Nigar yeniden yayınlanması nedeniyle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Herkes Kanlı Nigar filmi oyuncularının son halini merak ederken en çok ilgiyi Bedide'si Pembe Mutlu gördü. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

30.06.2020 10:00 - Son Güncelleme: 30.06.2020 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





