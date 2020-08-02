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Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajlarının ardından taciz skandalı! Yapım şirketinden yalanlama...

Ufuk Bayraktar, ifşa mesajlarının ardından şimdi de taciz ve tehdit iddiaları ile gündeme geldi. Bayraktar'ın başrolü üstlendiği ve çekimleri Adana'da devam eden "Dayı" filminin setinde çalışan makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş oyuncunun fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sinema Televizyon Sendikası, Nayır ve Tektaş'ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

02.08.2020 12:11 - Son Güncelleme: 02.08.2020 12:16
Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajlarının ardından taciz skandalı! Yapım şirketinden yalanlama...

Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Karaeski'nin gençliği karakteri ile dikkat çeken oyuncu Ufuk Bayraktar, ifşa mesajlarının ardından şimdi de taciz ve tehdit le gündeme geldi. Bayraktar'ın başrolü üstlendiği ve çekimleri Adana'da devam eden "Dayı" filminin setinde çalışan makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş oyuncunun fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sinema Televizyon Sendikası, Nayır ve Tektaş'ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

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Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajlarının ardından taciz skandalı! Yapım şirketinden yalanlama...

Taciz iddiasını "Dayı"nın yapımcılığını üstlenen Ubay Film Yapım ve Zyef Film Yapım yaptıkları açıklamayla yalanladı:

"Ufuk Bayraktar'ın 9 yaşındaki kızı sete misafir olarak gelmiştir. Erkek kuaför, Bayraktar'ın kızı yanından geçerken tanışmadığı halde iletişim kurması üzerine Bayraktar 'Kızıma izinsiz yaklaşma" demiştir. Olay üzerinden 5 dakika sonra bu kez makyöz, Ufuk Bayraktar ailesiyle otururken küçük düşürücü ve tehditkâr davranışlarda bulunmuştur. Ardından bu asılsız iddiaları ortaya atıp filmde çalışan yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynamıştırlar. Hukuki süreç başlatılmıştır."

Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajlarının ardından taciz skandalı! Yapım şirketinden yalanlama...

Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz ay ihanet skandalı ile gündeme geldi. 38 yaşındaki Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajları gündeme bomba gibi düştü.

Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajlarının ardından taciz skandalı! Yapım şirketinden yalanlama...

Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar'ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını yayınlandı.

Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajlarının ardından taciz skandalı! Yapım şirketinden yalanlama...

Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı.
Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşiyle olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşmıştı.

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