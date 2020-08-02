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Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajlarının ardından taciz skandalı! Yapım şirketinden yalanlama...

Ufuk Bayraktar, ifşa mesajlarının ardından şimdi de taciz ve tehdit iddiaları ile gündeme geldi. Bayraktar'ın başrolü üstlendiği ve çekimleri Adana'da devam eden "Dayı" filminin setinde çalışan makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş oyuncunun fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sinema Televizyon Sendikası, Nayır ve Tektaş'ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

02.08.2020 12:11 - Son Güncelleme: 02.08.2020 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





