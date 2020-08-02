Reynmen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile sarmaş dolaş görüntülendi! 'Kiminle birlikte olduğunu anlamadık'
Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilen Reynmen, Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile birlikte Bodrum'da görüntülendi. Elif Yılmaz ile sarmaş dolaş fotoğrafları çekilen Reynmen, geçtiğimiz günlerde oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile objektiflere takılmış, ikili arasında aşk olduğu iddia edilmişti. Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile fotoğrafları sosyal medyaya sızan Reynmen,'e, 'Kiminle birlikte olduğunu anlamadık' şeklinde yorumlar yapıldı.
02.08.2020 12:48
- Son Güncelleme: 02.08.2020 13:06
Farah Zeynep Abdullah ile görüntüleri ortaya çıkan ve ünlü oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edilen Reynmen, Reynmen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile sarmaş dolaş görüntülendi! İkilinin fotoğraflarının internete sızması ile sosyal medya çalkalandı. Reynmen'e, 'Farah'ı aldatıyor musun?', 'Kiminle birlikte olduğunu anlamadık' şeklinde yorumlar yapıldı.
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