Reynmen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile sarmaş dolaş görüntülendi! 'Kiminle birlikte olduğunu anlamadık'

Farah Zeynep Abdullah ile görüntüleri ortaya çıkan ve ünlü oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edilen Reynmen, Reynmen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile sarmaş dolaş görüntülendi! İkilinin fotoğraflarının internete sızması ile sosyal medya çalkalandı. Reynmen'e, 'Farah'ı aldatıyor musun?', 'Kiminle birlikte olduğunu anlamadık' şeklinde yorumlar yapıldı.