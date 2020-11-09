Ufuk Bayraktar'a hapis şoku! Bir kadını kafasına alkol şişesi fırlatarak yaralamıştı...

Savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden oyuncu, "Ben kimseye vurmadım. Magazine çıkmak için yalan söylediler. Masaya beni kendileri davet ettiler. Kavga çıktığı sırada arkadaşımla olay yerinden uzaklaştığım esnada kendileri bana alkol şişelerini fırlattı. Ben bana isabet eden bir şişeyi, boş bir masaya doğru attım. Kimseye kasıtlı olarak zarar vermedim. Yaralanan arkadaşlar adına çok üzgünüm" ifadelerini kullanarak suçsuz olduğunu söyledi.