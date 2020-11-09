Ufuk Bayraktar'a hapis şoku! Bir kadını kafasına alkol şişesi fırlatarak yaralamıştı...
Ufuk Bayraktar skandallarıyla gündemden düşmüyor. İfşa, tehdit, taciz derken şimdi de geçtiğimiz yıllarda Cihangir'deki bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonrası bir kadının kafasına alkol şişesi fırlatarak yaralaması ve bir gence de palayla saldırmasıyla gündeme geldi. Darp raporu alarak ünlü oyuncudan şikâyetçi olan gençlerin ihbarı sonrası, Bayraktar hakkında ''Yaralama, Hakaret, Silahla Tehdit'' suçlarından dava açıldı. Bugün hakim karşısına çıkan Ufuk Bayraktar 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ufuk Bayraktar, ifşa mesajlarının ardından taciz ve tehdit ile gündemde yer alan Ufuk Bayraktar bu kez, geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir olayla gündeme geldi. Bayraktar, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği bir mekanda, karşı masasında eğlenen başka bir grupla yaşadığı arbede sonrası karakolluk olmuştu.
ÜNLÜ OYUNCUYA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Darp raporu alarak ünlü oyuncudan şikâyetçi olan gençlerin ihbarı sonrası, Bayraktar hakkında ''Yaralama, Hakaret, Silahla Tehdit'' suçlarından dava açıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, bugün hakim karşısına çıktı.
Savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden oyuncu, "Ben kimseye vurmadım. Magazine çıkmak için yalan söylediler. Masaya beni kendileri davet ettiler. Kavga çıktığı sırada arkadaşımla olay yerinden uzaklaştığım esnada kendileri bana alkol şişelerini fırlattı. Ben bana isabet eden bir şişeyi, boş bir masaya doğru attım. Kimseye kasıtlı olarak zarar vermedim. Yaralanan arkadaşlar adına çok üzgünüm" ifadelerini kullanarak suçsuz olduğunu söyledi.
Masada eğlendiği gruptaki kişilerin kendisini 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ettiğini söyleyen Bayraktar, masadaki herkesin çok alkollü olduğunu belirtti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme Ufuk Bayraktar'ı, iki genci darp ederek tehditler savurduğu gerekçesiyle, Kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün , Silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.