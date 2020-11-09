İrem Sak'ın annesi kızını gölgede bıraktı, görenler şaştı kaldı! İşte İrem Sak'ın annesi
Son yılların adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz İrem Sak. 34 yaşındaki güzel oyuncu gerek yer aldığı diziler ve filmlerle, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla, gerekse yaptığı açıklamalarla çok konuşuluyor. Şimdilerde Çukur adlı dizide Seren Erdenet karakterine hayat veren ve kendisiyle özdeşleşen komediden uzaklaşan İrem Sak'ın annesi sosyal medyayı salladı. Annesine çok benzeyen İrem Sak yine de annesinin gölgesinde kaldı. İşte başta İrem Sak'ın annesi olmak üzere ünlülerin anneleri.
09.11.2020 12:29
- Son Güncelleme: 09.11.2020 12:29
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