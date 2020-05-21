RAMAZAN İMSAKİYE
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Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz güzelliğiyle hayran bıraktı

19 Mayıs 1973, Şanlıurfa doğumlu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Sultan Abdülhamid karakteriyle, kariyerinin zirvesine çıktı. 1992 yılında rol aldığı Mahallenin Muhtarları dizisiyle hayatlarımız giren 47 yaşındaki başarılı oyuncu Bülent İnal aynı zamanda karakteri ve duruşuyla da takdir edilen isimlerden biri. Özlem Conker ile başrolleri paylaşn Bülent İnal özel hayatını geri planda tutmayı tercih etse de hakkında pek çok şey merak ediliyor. Bunlardan biri de eşi. 2011 yılında Melis Tüysüz ile evlenen Bülent İnal'ın evliliği Türkiye'nin parmakla gösterilen, sayılı ünlü evliliklerinden biri. Öte yandan Bülent İnal'ın güzel eşi Melis Tüysüz herkesin takdirini ve beğenisini kazanıyor. Aynı zamanda mücevher tasarlayıp satan Melis İnal bir çocuk annesi. İşte başta Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz olmak üzere ünlülerin eşleri.

21.05.2020 12:32 - Son Güncelleme: 21.05.2020 12:32
Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz güzelliğiyle hayran bıraktı

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal, Türkiye'nin takdir ettiği isimlerden biri. 47 yaşındaki ünlü oyuncu 2011 yılında Melis Tüysüz ile hayatını birleştirdi. O gün, bugündür mutlu bir evliliği olan Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz hem güzelliği hem de yeteneğiyle herkesi hayran bırakıyor.

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Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz güzelliğiyle hayran bıraktı

Mücevher tasarlayıp, satan Melis Tüysüz, güzel bir anne. Bülent İnal eşi Melis Tüysüz için "İlk kez gerçekten aşık oldum" demişti. İşte başta Bülent İnal'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.

Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz güzelliğiyle hayran bıraktı

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz güzelliğiyle hayran bıraktı

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz güzelliğiyle hayran bıraktı

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