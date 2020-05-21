Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz güzelliğiyle hayran bıraktı

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal, Türkiye'nin takdir ettiği isimlerden biri. 47 yaşındaki ünlü oyuncu 2011 yılında Melis Tüysüz ile hayatını birleştirdi. O gün, bugündür mutlu bir evliliği olan Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz hem güzelliği hem de yeteneğiyle herkesi hayran bırakıyor.