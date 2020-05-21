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Heidi Klum'dan şoke eden fotoğraflar! Karantinada kuaförü evine çağıran Heidi Klum file çorabı ve..

Heidi Klum karantina evine kuaför çağırarak arka bahçesinde saçını boyattı. Klum'un iç çamaşırı ve file çoraplarıyla saçlarını boyatması magazin gündemine bomba gibi düştü. 46 yaşındaki Heidi Klum leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi. Heidi Klum,1 Haziran 1973 yılında dünyaya geldi. Alman manken. Victoria's Secret markasının vazgeçilmez yüzlerinden biriydi, aynı zamanda bir oyuncu, sunucu, moda tasarımcısı, yapımcı ve şarkıcı olan Heidi Klum'un iç çamaşırsız pozlarının ardından, gençlik fotoğrafları da sosyal medya gündeminde yerini aldı.

21.05.2020 11:31 - Son Güncelleme: 21.05.2020 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





