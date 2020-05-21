RAMAZAN İMSAKİYE
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Heidi Klum'dan şoke eden fotoğraflar! Karantinada kuaförü evine çağıran Heidi Klum file çorabı ve..

Heidi Klum karantina evine kuaför çağırarak arka bahçesinde saçını boyattı. Klum'un iç çamaşırı ve file çoraplarıyla saçlarını boyatması magazin gündemine bomba gibi düştü. 46 yaşındaki Heidi Klum leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi. Heidi Klum,1 Haziran 1973 yılında dünyaya geldi. Alman manken. Victoria's Secret markasının vazgeçilmez yüzlerinden biriydi, aynı zamanda bir oyuncu, sunucu, moda tasarımcısı, yapımcı ve şarkıcı olan Heidi Klum'un iç çamaşırsız pozlarının ardından, gençlik fotoğrafları da sosyal medya gündeminde yerini aldı.

21.05.2020 11:31 - Son Güncelleme: 21.05.2020 11:31
Heidi Klum'dan şoke eden fotoğraflar! Karantinada kuaförü evine çağıran Heidi Klum file çoraplarıyla ve..

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Heidi Klum, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Önce herkes bir moda çekimi sandı ancak aslında ortada yapılan bir çekim yoktu.

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Heidi Klum'dan şoke eden fotoğraflar! Karantinada kuaförü evine çağıran Heidi Klum file çoraplarıyla ve..

Klum, file çorapları ve iç çamaşırlarıyla evinin arka bahçesinde, sosyal mesafeyi koruyarak saçlarını boyattı.

Heidi Klum'dan şoke eden fotoğraflar! Karantinada kuaförü evine çağıran Heidi Klum file çoraplarıyla ve..

46 yaşındaki model, leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi.

Heidi Klum'dan şoke eden fotoğraflar! Karantinada kuaförü evine çağıran Heidi Klum file çoraplarıyla ve..

Klum'un Instagram hesabından paylaştığı bu gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

Heidi Klum'dan şoke eden fotoğraflar! Karantinada kuaförü evine çağıran Heidi Klum file çoraplarıyla ve..

İç çamaşırı ve file çorabıyla saçını boyatan Heidi Klum'un gençlik fotoğrafları da sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. İşte ünlülerin değişimleri...

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