Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora da estetikli çıktı hayaller yıkıldı! Eski haliyle yeni hali arasındaki fark olay oldu

Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Malbora'nın estetikli olduğunu dile getirdi. Bir kısmı ise 'Yaş aldıkça yüzü oturmuş' yorumunda bulunarak oyuncunun estetik yaptırmadığını savundu.