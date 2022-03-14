Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın...
Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Kadrosunda Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkları merak konusu oldu. 2014-2019 yılları arasında Melis İşiten ile evli kalan Kaygılaroğlu'nun bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Uraz Kaygılaroğlu'nun dudak dudağa yakalandığı kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi kimmiş...
14.03.2022 22:52 - Son Güncelleme: 14.03.2022 22:52
Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkları merak konusu oldu.