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Haberler Magazin Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın...

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın...

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Kadrosunda Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkları merak konusu oldu. 2014-2019 yılları arasında Melis İşiten ile evli kalan Kaygılaroğlu'nun bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Uraz Kaygılaroğlu'nun dudak dudağa yakalandığı kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi kimmiş...

14.03.2022 22:52 - Son Güncelleme: 14.03.2022 22:52
Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu’nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın...

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkları merak konusu oldu.

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Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu’nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın...

2014-2019 yılları arasında Melis İşiten ile evli kalan Kaygılaroğlu'nun bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu’nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın...

İşte başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri...

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu’nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın...

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu’nun dudak dudağa yakalandığı eski aşkı bakın kim! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın...

BÜLENT KAYABAŞ-NUR SÜRER

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