Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: 'Beni dövdüler darp raporu almadım' diyen Uraz'ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu...

Oyuncu, yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı ve seti terk ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi ve esprili bir şekilde, "Sinan Abi biraz saldırdı, herkesin içinde birkaç kez beni dövdü. Ama tatlıyla bağlandı. Ben de darp raporu almadım" dedi.