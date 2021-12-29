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Haberler Magazin Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: 'Beni dövdüler darp raporu almadım' diyen Uraz'ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: 'Beni dövdüler darp raporu almadım' diyen Uraz'ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: 'Beni dövdüler darp raporu almadım' diyen Uraz'ın yanağındaki kırmızı ruj sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde tartışma yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre; Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu, dizinin yönetmeni Sinan Öztürk ile tartıştı, ardından Kaygılaroğlu seti terk etti. Önceki akşam yeni yıl yemeğinde bir araya gelen gün "Üç Kuruş" dizisinin oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, iddiayı esprili bir şekilde dile getirdi. Ünlü oyuncunun yanağındaki kırmızı ruj lekesi ise gecenin çok konuşulan anı oldu.

29.12.2021 09:33 - Son Güncelleme: 29.12.2021 09:33
Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: ’Beni dövdüler darp raporu almadım’ diyen Uraz’ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: 'Beni dövdüler darp raporu almadım' diyen Uraz'ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu...

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Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: ’Beni dövdüler darp raporu almadım’ diyen Uraz’ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu

Üç Kuruş dizisinin oyuncuları Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nursel Köse, Aslıhan Malbora, Uraz Kaygılaroğlu önceki akşam Gümüşsuyu Topaz'da yeni yıl yemeği yedi.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: ’Beni dövdüler darp raporu almadım’ diyen Uraz’ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaygılaroğlu'nun yüzündeki ruj izleri dikkat çekti: "İçeride biraz öpüldüm."

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: ’Beni dövdüler darp raporu almadım’ diyen Uraz’ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu

Oyuncu, yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı ve seti terk ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi ve esprili bir şekilde, "Sinan Abi biraz saldırdı, herkesin içinde birkaç kez beni dövdü. Ama tatlıyla bağlandı. Ben de darp raporu almadım" dedi.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: ’Beni dövdüler darp raporu almadım’ diyen Uraz’ın yanağındaki kırmızı ruj olay oldu

Ekin Koç da keyiflerinin yerinde olduğunu söyledi: "Biraz şartlar gereği gecikmiş bir Yemek daha önce planlamıştık. Biz de birbirimizi set dışında görmüş olduk, keyfimiz yerinde."

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