Candan Erçetin ve oyuncu sevgilisi Hakan Karahan’dan tepki: “Annemiz ölüyor annemiz”

Ünlü oyuncu, haklarında çıkan ayrılık haberleri hakkında, "Bu konuları konuşmayı seven biri değilim ama siz sorduğunuz için söylüyorum. Tam 24 yıl oldu, ne ayrılığı? Çıkan bu tür haberler çok umurumda değil" demişti.