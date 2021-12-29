Candan Erçetin ve oyuncu sevgilisi Hakan Karahan'dan tepki: “Annemiz ölüyor annemiz”
Candan Erçetin ve oyuncu sevgilisi Hakan Karahan önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Aralarına mesafe koyarak yürüyen ve aceleci tavırlarıyla dikkat çeken ikili, muhabirlerin soruları üzerine gerildi. 61 yaşındaki oyuncu, Hakan Karahan muhabirlerin "Rahatsız etmedik. Sadece hatırını sorduk. Hastası olduğunu söyledi" cevabı üzerine "Annemiz ölüyor annemiz" açıklamasında bulundu.
29.12.2021 09:55
- Son Güncelleme: 29.12.2021 09:55
"ANNEMİZ ÖLÜYOR ANNEMİZ"
Nişantaşı'nda görüntülenen Candan Erçetin, basın mensuplarının "Nasılsınız? Aceleniz mi var?" sorusuna sessiz kaldı, daha sonra "Hastamız var arkadaşlar" yanıtını verdi.
"NEDEN RAHATSIZ EDİYORSUNUZ?"
Hızla yoluna devam eden 58 yaşındaki şarkıcının arkasından gelen sevgilisi Hakan Karahan, "Candan Hanım'ı neden rahatsız ediyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Hızlı adımlarla yürümeye devam eden ve sessiz kalmayı tercih eden usta sanatçı Candan Erçetin'in, bir hayli üzüntülü olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Candan Erçetin-Hakan Karahan çifti, uzun bir aradan sonra Mart 2020'de Nişantaşı'nda görüntülenmişti. İkilinin, hızlı adımlarla bir yere yetişmeye çalıştıkları görülmüştü.