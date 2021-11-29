Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Nesrin Cavadzade’nin partnerine bakın! Meğer asıl mesleğiyle...
Kadrosunda Aslıhan Malbora, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterinin canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2014- 2019 yılları arasında meslektaşı Melis İşiten ile evli kalan ve bu evlilikten Ada adından bir kızı olan 34 yaşındaki Kaygılaroğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun gerçek mesleğini öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Pis Yedili, Baba Candır, Sefirin Kızı gibi pek çok dizide rol alan Uraz Kaygılaroğlu'nun gerçek mesleği...
29.11.2021 20:54
- Son Güncelleme: 29.11.2021 20:54
Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
1987 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı.