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Haberler Magazin Üç Kuruş’un Kartal’ı ile Efe’si o gerçekle şaşırttı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç arasındaki farka bakın! İki ünlü oyuncu meğer...

Üç Kuruş’un Kartal’ı ile Efe’si o gerçekle şaşırttı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç arasındaki farka bakın! İki ünlü oyuncu meğer...

Üç Kuruş'un Kartal'ı ile Efe'si o gerçekle şaşırttı! Kadrosunda Nesrin Cavadzade, Bora Akkaş, Civan Canova, Necip Memili, Aslıhan Malbora gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Kartal ve Efe karakterlerini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Performanslarıyla dikkat çeken ikilinin hayatları merak konusu oldu. Ekin ile Kaygılaroğlu'nun özellikle yaşları merak edildi. Ekin Koç'un yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Uraz Kaygılaroğlu ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Ekin Koç ile Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşındaymış...

30.05.2022 22:32 - Son Güncelleme: 30.05.2022 22:32
Üç Kuruş’un Kartal’ı ile Efe’si o gerçekle şaşırttı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç arasındaki farka bakın! İki ünlü oyuncu meğer...

Show TV ekranlarında pazartesi akşamları yayımlanan dizi Üç Kuruş, ekrana veda eden yapımlar arasına girdi. Dizide Kartal ve Efe karakterlerini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç ise yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.

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Üç Kuruş’un Kartal’ı ile Efe’si o gerçekle şaşırttı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç arasındaki farka bakın! İki ünlü oyuncu meğer...

Ekin ile Kaygılaroğlu'nun özellikle yaşları merak edildi. Ekin Koç'un yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Uraz Kaygılaroğlu ile arasındaki fark dikkat çekti.

Üç Kuruş’un Kartal’ı ile Efe’si o gerçekle şaşırttı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç arasındaki farka bakın! İki ünlü oyuncu meğer...

İşte başta Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Üç Kuruş’un Kartal’ı ile Efe’si o gerçekle şaşırttı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç arasındaki farka bakın! İki ünlü oyuncu meğer...

Aras Bulut İynemli - 25 Ağustos 1990

Üç Kuruş’un Kartal’ı ile Efe’si o gerçekle şaşırttı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç arasındaki farka bakın! İki ünlü oyuncu meğer...

Kıvanç Tatlıtuğ - 27 Ekim 1983

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