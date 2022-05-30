Üç Kuruş’un Kartal’ı ile Efe’si o gerçekle şaşırttı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç arasındaki farka bakın! İki ünlü oyuncu meğer...
Üç Kuruş'un Kartal'ı ile Efe'si o gerçekle şaşırttı! Kadrosunda Nesrin Cavadzade, Bora Akkaş, Civan Canova, Necip Memili, Aslıhan Malbora gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Kartal ve Efe karakterlerini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Performanslarıyla dikkat çeken ikilinin hayatları merak konusu oldu. Ekin ile Kaygılaroğlu'nun özellikle yaşları merak edildi. Ekin Koç'un yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Uraz Kaygılaroğlu ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Ekin Koç ile Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşındaymış...
30.05.2022 22:32 - Son Güncelleme: 30.05.2022 22:32
Show TV ekranlarında pazartesi akşamları yayımlanan dizi Üç Kuruş, ekrana veda eden yapımlar arasına girdi. Dizide Kartal ve Efe karakterlerini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç ise yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.
Ekin ile Kaygılaroğlu'nun özellikle yaşları merak edildi. Ekin Koç'un yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Uraz Kaygılaroğlu ile arasındaki fark dikkat çekti.