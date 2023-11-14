Üç Kız Kardeşi’nin Müjgan’ı Aydan Şener’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Anne-kız olduklarını duyan inanamadı! Meğer Medcezir’in yıldızı...

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncu kadrosuna oyuncu Aydan Şener, dahil oldu. Dizide Müjgan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da yeni bölümle beraber merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam yıldızı hakkında araştırma yapanlar, Şener'in kızının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Şener'in kendi gibi oyuncu olan kızının Medcezir dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Aydan Şener'in kızı kimmiş...
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Aydan Şener, dahil oldu. Şener, oğlu için Ayvalık'a taşınan Müjgan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Yeni bölümle birlikte ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
AYDAN ŞENER KİMDİR?
Türk oyuncu ve eski manken Memnune Aydan Şener, 1 Mart 1963 tarihinde dünyaya geldi.