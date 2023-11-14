Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya eşi ve 5 aylık bebeğiyle paylaştı: Yuvam! Eşi bakın kimmiş! Meğer ünlü müzisyenle...

Güldür Güldür Show'da Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen sevgilisiyle ile mart ayında nikah masasına oturarak hayatını birleştirdi. Nikah sonrası hamilelik iddialarıyla gündem olan Yılmazkaya, 5 ay önce ise minik oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü oyuncudan eşi ve oğluyla paylaşım geldi. Yılmazkaya'nın minik oğlu ilgi odağı olurken eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte o paylaşım...