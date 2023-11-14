"İyi ki doğdun sevgilim" Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'dan eşi İsmail Demirci'ye romantik kutlama! Kayınçodan özel kutlama

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, sosyal medyada hesabında eşi İsmail Demirci'nin doğum günün romantik bir paylaşımla kutladı. İsmail Demirci'ye bir kutlama da kayınçosu Bedirhan Soral'dan geldi. İşte detaylar...