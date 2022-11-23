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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu güneşlendiği anları paylaştı! “Tükenmemişlik sendromu” diyen Esra’ya ilk yorum Seray Kaya’dan...

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu güneşlendiği anları paylaştı! “Tükenmemişlik sendromu” diyen Esra’ya ilk yorum Seray Kaya’dan...

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçen günlerde yaptığı bir paylaşımda tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylemişti.Ünlü oyuncu, bu sefer güneşlendiği bir pozu "Tükenmemişlik sendromu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun, sosyal medyaya damga vuran paylaşımına ilk yorum ise rol arkadaşı Seray Kaya'dan geldi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
23.11.2022 01:44 - Son Güncelleme: 23.11.2022 01:44
Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu güneşlendiği anları paylaştı! “Tükenmemişlik sendromu” diyen Esra’ya ilk yorum Seray Kaya’dan...

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu güneşlendiği anları paylaştı! “Tükenmemişlik sendromu” diyen Esra’ya ilk yorum Seray Kaya’dan...

Dermancıoğlu, son olarak bir paylaşımında tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek gündem olmuştu.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu güneşlendiği anları paylaştı! “Tükenmemişlik sendromu” diyen Esra’ya ilk yorum Seray Kaya’dan...

Ünlü oyuncu, bu sefer güneşlendiği bir pozu "Tükenmemişlik sendromu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu güneşlendiği anları paylaştı! “Tükenmemişlik sendromu” diyen Esra’ya ilk yorum Seray Kaya’dan...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu güneşlendiği anları paylaştı! “Tükenmemişlik sendromu” diyen Esra’ya ilk yorum Seray Kaya’dan...

Ünlü oyuncunun, sosyal medyaya damga vuran paylaşımına ilk yorum ise rol arkadaşı Seray Kaya'dan geldi.

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