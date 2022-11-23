Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu güneşlendiği anları paylaştı! “Tükenmemişlik sendromu” diyen Esra’ya ilk yorum Seray Kaya’dan...
Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçen günlerde yaptığı bir paylaşımda tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylemişti.Ünlü oyuncu, bu sefer güneşlendiği bir pozu "Tükenmemişlik sendromu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun, sosyal medyaya damga vuran paylaşımına ilk yorum ise rol arkadaşı Seray Kaya'dan geldi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı...
23.11.2022 01:44 - Son Güncelleme: 23.11.2022 01:44
Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncunun, sosyal medyaya damga vuran paylaşımına ilk yorum ise rol arkadaşı Seray Kaya'dan geldi.