Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Abla-kardeş olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizide...

Bunun üzerine hayatı merak edilen oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yeşilçam yıldızı Bilal İnci'nin torunu olan Ayça İnci'nin kardeşinin de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.