24 yaşındaki Alina Boz’un Rus annesi Olga Boz sosyal medyayı salladı! Gören ablası sanıp dilini ısırdı! “Anne kızından güzel...”
Maraşlı, Paramparça, Aşk 101 gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesi ile gündem oldu. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz'u görenler hayran kalırken "Genler sağlam", "Güzelliğin sırrı belli oldu", "Anne kızından güzel" yorumları yapıldı. 24 yaşındaki Boz ile annesi için "Abla-kardeş gibiler" ifadeleri de kullanıldı. İşte Alina Boz'un gözünden sakındığı güzeller güzeli annesi...
20.12.2022 22:30 - Son Güncelleme: 20.12.2022 22:30
Ünlü oyuncu Alina Boz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 24 yaşındaki genç oyuncu, şimdi ise annesiyle gündeme geldi.
Öte yandan ünlü oyuncunun annesi sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu. Olga Boz için kalırken "Genler sağlam", "Güzelliğin sırrı belli oldu", "Anne kızından güzel" yorumları yapıldı.