Şükrü Özyıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gören dönüp bir daha baktı! O da tanıdık çıktı...
Son olarak Aşk Taktikleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Yıldız'ın sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. İkilinin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan fotoğrafa yorum yağdı. Bakın Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kimmiş...
20.12.2022 23:50 - Son Güncelleme: 20.12.2022 23:50
Son olarak Aşk Taktikleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti.