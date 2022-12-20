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Şükrü Özyıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gören dönüp bir daha baktı! O da tanıdık çıktı...

Son olarak Aşk Taktikleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Yıldız'ın sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. İkilinin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan fotoğrafa yorum yağdı. Bakın Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kimmiş...

takvim.com.tr
20.12.2022 23:50 - Son Güncelleme: 20.12.2022 23:50
Şükrü Özyıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gören dönüp bir daha baktı! O da tanıdık çıktı...

Son olarak Aşk Taktikleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti.

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Şükrü Özyıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gören dönüp bir daha baktı! O da tanıdık çıktı...

Ünlü oyuncu, şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Özyıldız, yeni sevgilisiyle el ele kameralara yansıdı.

Şükrü Özyıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gören dönüp bir daha baktı! O da tanıdık çıktı...

Yıldız'ın sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. İkilinin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan fotoğrafa yorum yağdı.

Şükrü Özyıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gören dönüp bir daha baktı! O da tanıdık çıktı...

İşte başta Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Şükrü Özyıldız yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gören dönüp bir daha baktı! O da tanıdık çıktı...

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