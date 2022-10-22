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Haberler Magazin Üç Kağıtçı’nın Rıfkı’sı Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam efsanesinin memleketi...

Üç Kağıtçı’nın Rıfkı’sı Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam efsanesinin memleketi...

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Türk sinemasının unutulmaz filmi Üç Kağıtçı, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Filmde Rıfkı karakteriyle başrolü üstlenen Kemal Sunal'ın hayatı da bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı. 3 Temmuz 2000 tarihinde kalp krizi geçirerek 55 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının özellikle memleketi merak edildi. 1944'te İstanbul'un Küçükpazar semtinde dünyaya gelen oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın memleketi...

22.10.2022 00:14 - Son Güncelleme: 22.10.2022 00:16
Üç Kağıtçı’nın Rıfkı’sı Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam efsanesinin memleketi...

1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atan Kemal Sunal, Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ı olarak tanındı.

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Üç Kağıtçı’nın Rıfkı’sı Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam efsanesinin memleketi...

Filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle beğeni kazanan sanatçı, Rıfkı karakteriyle başrolünü üstlendiği Üçkağıtçı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu.

Üç Kağıtçı’nın Rıfkı’sı Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam efsanesinin memleketi...

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Üç Kağıtçı’nın Rıfkı’sı Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam efsanesinin memleketi...

3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının özellikle memleketi merak edildi.

Üç Kağıtçı’nın Rıfkı’sı Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam efsanesinin memleketi...

1944'te İstanbul'un Küçükpazar semtinde dünyaya gelen oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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