5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Fena yakalandı! Hadise’nin eski eşi sarmaş dolaş...
5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Ünlü şarkıcı Hadise ile 30 Eylül'de evliliklerini sonlandıran Mehmet Dinçerler'in adı boşandıktan sonra sıkça magazin gündeminde yer aldı. Bir arkadaşının düğününe katılan Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü bir isimle sarmaş dolaş halleri kameralara yansıyan Dinçerler, magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
22.10.2022 01:11 - Son Güncelleme: 22.10.2022 01:15
Ünlü şarkıcı Hadise'nin geçen Temmuz ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.