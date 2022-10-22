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Haberler Magazin 5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Fena yakalandı! Hadise’nin eski eşi sarmaş dolaş...

5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Fena yakalandı! Hadise’nin eski eşi sarmaş dolaş...

5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Ünlü şarkıcı Hadise ile 30 Eylül'de evliliklerini sonlandıran Mehmet Dinçerler'in adı boşandıktan sonra sıkça magazin gündeminde yer aldı. Bir arkadaşının düğününe katılan Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü bir isimle sarmaş dolaş halleri kameralara yansıyan Dinçerler, magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

22.10.2022 01:11 - Son Güncelleme: 22.10.2022 01:15
5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Fena yakalandı! Hadise’nin eski eşi sarmaş dolaş...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin geçen Temmuz ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Fena yakalandı! Hadise’nin eski eşi sarmaş dolaş...

Çift, sık sık magazin manşetlerini süsleyen ilişkilerini bu yıl Nisan ayında evlilikle taçlandırdı.

5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Fena yakalandı! Hadise’nin eski eşi sarmaş dolaş...

Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.

5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Fena yakalandı! Hadise’nin eski eşi sarmaş dolaş...

Basına kapalı olan düğünden kareler çiftin hayranları tarafından merakla beklenirle ikiliden kötü haber geldi. Ünlü çiftin evlilikleri bir yıl bile sürmeden sona erdi.

5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler bakın hangi ünlü isimle görüntülendi! Fena yakalandı! Hadise’nin eski eşi sarmaş dolaş...

Ancak ikilinin boşanması da tıpkı evlilikleri gibi çok konuşuldu ve uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

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