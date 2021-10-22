Masterchef Eray Aksungur sevgilisiyle evleniyor ama önce Paris! Eray yarışmadan sonra nişanı taktı işte büyük aşkı
Masterchef'in 2020 sezonuna damga vuran isimlerin başındaydı Eray Aksungur... Yetenekli yarışmcı girdiği polemikler ve sivri kişiğiliyle tanınmıştı. Yarışmada hayli ilerleyen Eray Aksungur'un şansı Masterchef'ten sonra döndü. Hakkında ortaya çıkan Danilo Zanna gerçeğiyle şaşırtan Eray Aksungur'a yarışma şans getirdi. Hem şöhrete hem aşka kavuşan Eray Aksungur, sevgilisiyle nişanlandı. İşte Eray Aksungur'un merak edilen sevgilisi...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezonunun da en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Masterchef Türkiye 2021 sezonu her bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak Masterchef tutkunlarının aklı hala geçen sezonda kaldı.
Masterchef tarihinin tartışmasız en başarılı yarışmacılardan oluşan sezonu geçen sezondu. Masterchef 2021 yarışmacıları da çok sevildi ancak yemek konusunda geçen sezon yarışmacılarının eline kimse su dökemez. Aynı bu sezon olduğu gibi Masterchef 2020'de de hem yetenekli hem de renkli isimler vardı. Bu isimlerin başında ise Eray Aksungur geliyordu. Yarışma sona erdikten sonra bile hayran kitlesini arttırmaya devam eden Eray Aksungur, son döneminde en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.