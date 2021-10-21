Hatice’nin kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile pozları sosyal medyayı salladı! Podyumda yürürken kalçasını göstermişti...

"KALÇAMI AÇACAĞIMDAN MUAMMER'İN HABERİ VARDI"

Muammer Ketenci'nin Hatice'nin bu hareketi yapacağımdan haberim yoktu sözleri hatırlatılan Hatice, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hareketi yapacağımdan Muammer Ketenci'nin de haberi vardı. Ben bunu provolarda bile söyledim. Ben onun provasını kaç kere yaptım Muammer ciddiye almadı galiba. Bacak boyumu hesaplayamayınca biraz fazla açtım galiba.