Hatice'nin kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile pozları sosyal medyayı salladı! Podyumda yürürken kalçasını göstermişti...
Hatice'nin kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile pozları sosyal medyayı salladı! Podyumda yürürken kalçasını göstermişti... Şarkıcı Hatice ve sevgilisi Ali Kemal Sarı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıllarda, katıldığı bir defilede kalçasını açarak magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Hatice, şimdilerde kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile verdiği aşk dolu pozlarla adından söz ettiriyor.
Podyumda yürürken kalçasını göstermişti... Şarkıcı Hatice'nin kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi pozları sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı 2019 yılında Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açarak görenleri şaşkına çevirmiş, kalçasında herhangi bir estetik müdahale olmadığını kanıtlamak için bu hareketi yaptığını söylemişti.
"MALUM YERİMİ AÇTIM TIKLANMA REKORU KIRDI"
İşte kalçasınını açmasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Hatice' nin sözlerinden satır başları:
"Benim o hareketi yapmamdaki amaç çok farklıydı. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırladım servis ettiğim halde kimse oralı bile olmadı. Malum yerimi açıyorum Türkiye'nin gündemine oturuyor. Bence çok acı. Ucuz buldukları hareket tıklanma rekoru kırdı."
"KALÇAMI AÇACAĞIMDAN MUAMMER'İN HABERİ VARDI"
Muammer Ketenci'nin Hatice'nin bu hareketi yapacağımdan haberim yoktu sözleri hatırlatılan Hatice, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hareketi yapacağımdan Muammer Ketenci'nin de haberi vardı. Ben bunu provolarda bile söyledim. Ben onun provasını kaç kere yaptım Muammer ciddiye almadı galiba. Bacak boyumu hesaplayamayınca biraz fazla açtım galiba.
42 yaşındaki Hatice, sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlilik teklifi aldığını magazin basınına duyurmuştu.