Haberler Galeri Magazin Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler gözlerine inanamadı! Hangisi anne hangisi kız

Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler gözlerine inanamadı! Hangisi anne hangisi kız

Sosyal medya paylaşımları, eski sevgililer, yeni aşkları, estetikli ve estetiksiz fotoğraflarıyla her daim çok konuşulan isimlerden biri olan 29 yaşındaki ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler şaşırıp kaldı. Bir dönem Alper Potuk, Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım ile aşk yaşayan Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay, 2 kızından bile daha genç görüntüsü ile olay yarattı. Annesi Armağan Türkay ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmayan Tuvana Türkay, hayranlarına 'Güzelliğini annesinden almış' dedirtti. İşte başta güzel oyuncu Tuvana Türkay olmak üzere ünlülerin anneleri.

01.06.2020 14:12 - Son Güncelleme: 01.06.2020 14:12
Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler gözlerine inanamadı! Hangisi anne hangisi kız

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularının başında geliyor Tuvana Türkay. 29 yaşındaki güzel oyuncu attığı her adım ile olay yaratıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler gözlerine inanamadı! Hangisi anne hangisi kız

Kendisi gibi ünlü Katre Türkay'ın kardeş olan Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay görenleri şaşkına çevirdi. İşte Tuvana Türkay ve diğer ünlülerin anneleri...

Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler gözlerine inanamadı! Hangisi anne hangisi kız
Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler gözlerine inanamadı! Hangisi anne hangisi kız

Can Yaman ve annesi

Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler gözlerine inanamadı! Hangisi anne hangisi kız
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Terim'in kızı Buse Terim nasıl kilo verdiğini açıkladı: Aralıklı oruç diyeti...
Fatih Terim'in kızı Buse Terim nasıl kilo verdiğini açıkladı: Aralıklı oruç diyeti...