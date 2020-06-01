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Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler gözlerine inanamadı! Hangisi anne hangisi kız

Sosyal medya paylaşımları, eski sevgililer, yeni aşkları, estetikli ve estetiksiz fotoğraflarıyla her daim çok konuşulan isimlerden biri olan 29 yaşındaki ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay'ı görenler şaşırıp kaldı. Bir dönem Alper Potuk, Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım ile aşk yaşayan Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay, 2 kızından bile daha genç görüntüsü ile olay yarattı. Annesi Armağan Türkay ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmayan Tuvana Türkay, hayranlarına 'Güzelliğini annesinden almış' dedirtti. İşte başta güzel oyuncu Tuvana Türkay olmak üzere ünlülerin anneleri.

01.06.2020 14:12 - Son Güncelleme: 01.06.2020 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





