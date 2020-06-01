Fatih Terim'in kızı Buse Terim nasıl kilo verdiğini açıkladı: Aralıklı oruç diyeti...

'ALIŞKANLIKLARIMI DEĞİŞTİRDİM'

En kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememesinin altına çizen Terim, aralıklı oruç yöntemin kendisine çok iyi geldiğini ancak herkeste bu kadar etkili olamayacağını da belirtti.

Buse Terim, "Bazı sağlıksız alışkanlıklarımı da değiştirdim. Türk kahvemi, çayımı artık şekersiz içmeye başladım. Normal sütü badem sütüne çevirdim, evde kendi sağlıklı tatlılarımı yapmaya başladım" dedi.