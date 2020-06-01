Fatih Terim'in kızı Buse Terim nasıl kilo verdiğini açıkladı: Aralıklı oruç diyeti...
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, doğum sonrası aldığı kiloları verme yöntemi ile gündeme geldi. Karantina döneminde kilo aldığını söyleyenlerin aksine fazla kilolarından kurtulan Buse Terim, aralıklı oruç diyeti uyguladığını açıkladı. Aralıklı oruç diyeti ile 25 kilo veren Terim, zayıflama süreci hakkında canlı yayında bakın neler söyledi. İşte Fatir Terim'in küçük kızı Buse Terim'in son hali ve kilolarından kurtulma yöntemi...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim2in küçük kızı Buse Terim, bir dönem aldığı kilolarla sosyal medyanın gündemine oturmuş, olumsuz yorumlara maruz kalmıştı. Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken Terim, yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı. 25 kilo veren Terim, zayıflama süreci hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu.
2. Sayfa programına konuk olan Buse Terim, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı.
İki çocuk annesi Terim, "Benim uyguladığım sistem 'Aralıklı Oruç'. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum." dedi.
'ALIŞKANLIKLARIMI DEĞİŞTİRDİM'
En kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememesinin altına çizen Terim, aralıklı oruç yöntemin kendisine çok iyi geldiğini ancak herkeste bu kadar etkili olamayacağını da belirtti.
Buse Terim, "Bazı sağlıksız alışkanlıklarımı da değiştirdim. Türk kahvemi, çayımı artık şekersiz içmeye başladım. Normal sütü badem sütüne çevirdim, evde kendi sağlıklı tatlılarımı yapmaya başladım" dedi.
"YEMEKLERİMİ YANIMDA TAŞIDIM"
Öte yandan tüm bu süreçte, yemeklerini yanında taşıdığını söyleyen Terim, "Ofiste, arabada yemek saatim geldiğinde çantamdan yiyeceğimi alıp evde kendi hazırladığım yiyeceği yiyordum. O saati kaçırmamaya çalışıyordum. Bol su içiyorum, yeşil çay tüketiyorum, kereviz sapı suyu içiyorum.