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Haberler Magazin Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı

Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı

Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı. Kimi teknede kimi deniz yatağında kimi ise iskelede poz verdi, ünlüler şimdiden yaz sezonu için şıklık yarışına girdi. İşte ünlülerin tatil paylaşımları...

takvim.com.tr
23.05.2023 15:30 - Son Güncelleme: 23.05.2023 15:58
Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı

Tuvana Türkay tekneden atladı, kendini serin sulara bıraktı!

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Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı

O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı.

Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı

İşte ünlülerin 2023 tatil paylaşımları...

Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı

TUVANA TÜRKAY

Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı

TUVANA TÜRKAY

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