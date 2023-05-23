Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı
Tuvana Türkay tekneden atladı kendini serin sulara bıraktı! O da Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek gibi sezonun açtı. Kimi teknede kimi deniz yatağında kimi ise iskelede poz verdi, ünlüler şimdiden yaz sezonu için şıklık yarışına girdi. İşte ünlülerin tatil paylaşımları...
23.05.2023 15:30 - Son Güncelleme: 23.05.2023 15:58