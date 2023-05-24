Sinem Kobal'ın pembeler içindeki karesi sosyal medyayı salladı "Aldım S vitamini" Kızı Leyla ile 1 yaş kombini olay olmuştu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Sinem Kobal yine aynı çekimden pembeler içinde bir karesini paylaşarak sosyal medyayı salladı.
24.05.2023 10:45 - Son Güncelleme: 24.05.2023 10:47
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.