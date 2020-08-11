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Serenay Sarıkaya teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğdu! Romantik anlar...

Bir dargın bir barışık çift Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum Yalıkavak'ta ortaya çıktı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Ayrılık sonrası ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden ikilinin romantik anları objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz'ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Cem ve Serenay'ın tatil görüntüleri başta omak züere ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

11.08.2020 09:58 - Son Güncelleme: 11.08.2020 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





