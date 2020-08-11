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Serenay Sarıkaya teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğdu! Romantik anlar...

Bir dargın bir barışık çift Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum Yalıkavak'ta ortaya çıktı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Ayrılık sonrası ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden ikilinin romantik anları objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz'ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Cem ve Serenay'ın tatil görüntüleri başta omak züere ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

11.08.2020 09:58 - Son Güncelleme: 11.08.2020 09:58
Serenay Sarıkaya teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğdu! Teknede romantik anlar...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz teknede görüntülendi. Kısa süreli ilişkilerinde defalarca ayrılıp barıştıkları iddia edilen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum'da tatile çıktı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğdu! Teknede romantik anlar...

Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi.

Serenay Sarıkaya teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğdu! Teknede romantik anlar...

Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.

Serenay Sarıkaya teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğdu! Teknede romantik anlar...

Cem Yılmaz'ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğdu! Teknede romantik anlar...
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