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Gupse Özay'dan sonra bir nikah da Ezgi Mola'dan mı? İşte Ezgi Mola'nın evlilik açıklaması...

Gupse Özay ile Barış Arduç'un sürpriz nikahı sonrasında Ezgi Mola ve sevgilisinden de aynı atak geleceği konuşulurken, güzel oyuncu iddialara yanıt verdi. Dizi ve filmlerde yüzlerce kez gelinlik giydiğini söyleyen Ezgi Mola artık gerçek hayatında gelinlik giymeye hazırlanıyor. Düğün için yer baktıkları iddia edilen Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme düşünceleri olduğunu ancak henüz yer kararlaştırma aşamasını geçmediklerini söyledi.

11.08.2020 10:54 - Son Güncelleme: 11.08.2020 10:54
Gupse Özay'dan sonra bir nikah da Ezgi Mola'dan mı? İşte Ezgi Mola'nın evlilik açıklaması...


Oyuncu Ezgi Mola, ilk bölümü yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' adlı programa bir röportaj verdi. Demet Akalın'ın sorularını yanıtlayan Mola, üğün için yer baktıkları iddia edilen Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme düşünceleri olduğunu ancak henüz yer kararlaştırma aşamasını geçmediklerini söyledi.

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Gupse Özay'dan sonra bir nikah da Ezgi Mola'dan mı? İşte Ezgi Mola'nın evlilik açıklaması...

Bu sene içerisinde evlenme planları olan çift kendi arasında pandemi süreci nedeniyle yalnızca nikah yapmayı konuşuyor. Düğünü ileri bir tarihe erteleyen ikiliden güzel oyuncu mutlu olduklarını eklemeyi ihmal ihmal etmedi.

Ve işte ünlülerin aşkları...

Gupse Özay'dan sonra bir nikah da Ezgi Mola'dan mı? İşte Ezgi Mola'nın evlilik açıklaması...

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Gupse Özay'dan sonra bir nikah da Ezgi Mola'dan mı? İşte Ezgi Mola'nın evlilik açıklaması...
Gupse Özay'dan sonra bir nikah da Ezgi Mola'dan mı? İşte Ezgi Mola'nın evlilik açıklaması...

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