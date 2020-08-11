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Gupse Özay'dan sonra bir nikah da Ezgi Mola'dan mı? İşte Ezgi Mola'nın evlilik açıklaması...

Gupse Özay ile Barış Arduç'un sürpriz nikahı sonrasında Ezgi Mola ve sevgilisinden de aynı atak geleceği konuşulurken, güzel oyuncu iddialara yanıt verdi. Dizi ve filmlerde yüzlerce kez gelinlik giydiğini söyleyen Ezgi Mola artık gerçek hayatında gelinlik giymeye hazırlanıyor. Düğün için yer baktıkları iddia edilen Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme düşünceleri olduğunu ancak henüz yer kararlaştırma aşamasını geçmediklerini söyledi.

11.08.2020 10:54 - Son Güncelleme: 11.08.2020 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





