'Turşu sirkeli mi olur limonlu mu?' sahnesi dün gibi akıllarda! Yeşilçam'ın Neşeli Günler filminde inanılmaz hata! Münir Özkul öyle bir şey yapmış ki...

Yeşilçam denilince akıllara hiç kuşkusuz Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu ve daha niceleri geliyor... Ancak yıllardır izlediğimiz bu filmlerdeki hatalar ise yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Neşeli Günler filmi oldu. Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrolü paylaştığı filmde ortaya çıkan hata herseli şoke etti.
Yeşilçam denilince akıllara hiç kuşkusuz Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu ve daha niceleri geliyor... Ancak yıllardır izlediğimiz bu filmlerdeki hatalar ise yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Neşeli Günler filmi oldu. Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrolü paylaştığı filmde ortaya çıkan hata herkesi şoke etti.
Şener Şen, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Neşeli Günler yıllar geçse de hala ilgiyle izleniyor.
NEŞELİ GÜNLER KONUSU
Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.