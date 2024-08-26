'Turşu sirkeli mi olur limonlu mu?' sahnesi dün gibi akıllarda! Yeşilçam'ın Neşeli Günler filminde inanılmaz hata! Münir Özkul öyle bir şey yapmış ki...

Yeşilçam denilince akıllara hiç kuşkusuz Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu ve daha niceleri geliyor... Ancak yıllardır izlediğimiz bu filmlerdeki hatalar ise yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Neşeli Günler filmi oldu. Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrolü paylaştığı filmde ortaya çıkan hata herseli şoke etti.