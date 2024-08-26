PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hülya Avşar Acun Ilıcalı'yı tek kalemde sildi! "Ona olan aşkım bitmeyecek" demişti! Hülya Avşar daha sonra...

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı arasında şoke eden gelişmeler yaşandı. Hülya Avşar bugün ani bir hareketle Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takibi bıraktı. Bu flaş hareketin magazin gündemine düşmesiyle Hülya Avşar bakın ne yaptı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 22:58 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 23:01
Hülya Avşar Acun Ilıcalı’yı tek kalemde sildi! Ona olan aşkım bitmeyecek demişti! Hülya Avşar daha sonra... 1

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı arasında şoke eden gelişmeler yaşandı. Hülya Avşar bugün ani bir hareketle Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takibi bıraktı. Bu flaş hareketin magazin gündemine düşmesiyle Hülya Avşar bakın ne yaptı...

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’yı tek kalemde sildi! Ona olan aşkım bitmeyecek demişti! Hülya Avşar daha sonra... 2

Yıllardır sıkı dostluklarıyla bilinen Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan olay magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’yı tek kalemde sildi! Ona olan aşkım bitmeyecek demişti! Hülya Avşar daha sonra... 3

ACUN'U TEK KALEMDE SİLDİ

Yetenek Sizsiniz Türkiye programında jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar, yakın dostu Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı.

SON DAKİKA