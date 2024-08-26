Hülya Avşar Acun Ilıcalı'yı tek kalemde sildi! "Ona olan aşkım bitmeyecek" demişti! Hülya Avşar daha sonra...

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı arasında şoke eden gelişmeler yaşandı. Hülya Avşar bugün ani bir hareketle Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takibi bıraktı. Bu flaş hareketin magazin gündemine düşmesiyle Hülya Avşar bakın ne yaptı...
Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı arasında şoke eden gelişmeler yaşandı. Hülya Avşar bugün ani bir hareketle Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takibi bıraktı. Bu flaş hareketin magazin gündemine düşmesiyle Hülya Avşar bakın ne yaptı...
Yıllardır sıkı dostluklarıyla bilinen Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan olay magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
ACUN'U TEK KALEMDE SİLDİ
Yetenek Sizsiniz Türkiye programında jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar, yakın dostu Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı.