Adile Naşit ve Münir Özkul'un oğlu Tuncay'dı! Neşeli Günler'in minik yıldızı Necati Aslan'ı tanıyabilene aşk olsun: 'Güzel gözleri...'

Yeşilçam sinemasının kalplerimizde taht kuran yapıtı Neşeli Günler, her daim özlemle andığımız o "eski bayramların" sıcaklığını, aile olmanın değerini ve elbette ki kahkaha dolu anlarıyla bizleri bir kez daha gülümsetiyor. Yıllar geçmiş olsa da filmdeki replikler dilimize pelesenk olmaya, Münir Özkul'un hayat verdiği Fikret Bey karakteri ise Türk sinemasının en unutulmaz babaları arasında yerini korumaya devam ediyor. Filmin en dikkat çekici yanlarından biri ise kuşkusuz Necati Aslan'ın canlandırdığı sevimli mi sevimli çocuk karakteriydi.