Adile Naşit ve Münir Özkul'un oğlu Tuncay'dı! Neşeli Günler'in minik yıldızı Necati Aslan'ı tanıyabilene aşk olsun: 'Güzel gözleri...'

Yeşilçam sinemasının kalplerimizde taht kuran yapıtı Neşeli Günler, her daim özlemle andığımız o "eski bayramların" sıcaklığını, aile olmanın değerini ve elbette ki kahkaha dolu anlarıyla bizleri bir kez daha gülümsetiyor. Yıllar geçmiş olsa da filmdeki replikler dilimize pelesenk olmaya, Münir Özkul'un hayat verdiği Fikret Bey karakteri ise Türk sinemasının en unutulmaz babaları arasında yerini korumaya devam ediyor. Filmin en dikkat çekici yanlarından biri ise kuşkusuz Necati Aslan'ın canlandırdığı sevimli mi sevimli çocuk karakteriydi.
Yeşilçam sinemasının mihenk taşlarından biri olan "Neşeli Günler", yıllardır tazeliğini koruyan bir başyapıt. Münir Özkul ve Adile Naşit'in hayat verdiği unutulmaz karakterler, bir turşu suyu kavgası yüzünden yollarını ayırınca, ortaya hem komik hem de düşündürücü bir hikaye çıkmıştı. Film, sadece Özkul ve Naşit'in muhteşem performanslarıyla değil, aynı zamanda o dönem Türk ailesinin sıcaklığını ve samimiyetini yansıtan çocuk karakterleriyle de gönüllerde taht kurmuştu.
Özellikle evin afacan üyesi Tuncay ve onun ağızlardan düşmeyen "Siz benim babamsınız!" repliği... Peki o minik Tuncay'ı canlandıran Necati Aslan şimdi nerede, ne yapıyor? Görenlerin tanımakta güçlük çektiği o isim, yıllara nasıl meydan okuyor?
Neşeli Günler"den Kamera Arkasına Uzanan Bir Kariyer
Çocuk yaşta başladığı oyunculukla adını duyuran Necati Aslan, şöhretin büyüsüne kapılmayıp kamera arkasında da yeteneğini konuşturmayı tercih eden isimlerden.