Türkücü Ceylan'dan kahreden haber Alişan da paylaştı! 3 yıl içinde üçüncü acı! Ceylan'ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti
Ünlü türkücü Ceylan'dan acı haber... 2019'un Aralık ayında yeğeni Nazlıcan'ı, geçen yıl da babasının vefatıyla yıkılan Ceylan'ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti. Nalan Avcı'nın vefat haberi kısa sürede yayıldı. Geçen yıl aynı acıyı yaşayan Alişan haberi Instagram hesabından duyururken, kısa bir süre sonra da Ceylan, kendi Instagram hesabından vefat haberini duyurdu.
Türkücü Ceylan, Aralık 2019'da yeğeni Nazlıcan Arkan'ın ölümüyle sarsılmıştı. Arkan, 2018 yılının aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı. Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti.
Yeğeninin cenazesinde konuşan Ceylan ise gözyaşlarını tutamayarak "Analar varken çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik yavrum Nazlıcan. Herkes namaza gitsin lütfen" demişti.
"MELEK OLDUN NAZLICAN'IM"
Yeğeni Nazlıcan'ı ölüm yıl dönümünde anan Ceylan, yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Ceylan, paylaşımında "Sensiz geçen bir yıl boyunca bize hiç güneş doğmadı teyzem. Yüreğimin sızısı en büyük yaram Nazlıcan'ım kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Tarifi imkansız bir acı, ateş içinde gün geçtikçe daha da büyüyor. Mekanın cennet olsun, nur içinde uyu nazlı kızım" dedi.