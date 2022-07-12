Türkücü Ceylan’dan kahreden haber Alişan da paylaştı! 3 yıl içinde üçüncü acı! Ceylan’ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti

"MELEK OLDUN NAZLICAN'IM"

Yeğeni Nazlıcan'ı ölüm yıl dönümünde anan Ceylan, yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Ceylan, paylaşımında "Sensiz geçen bir yıl boyunca bize hiç güneş doğmadı teyzem. Yüreğimin sızısı en büyük yaram Nazlıcan'ım kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Tarifi imkansız bir acı, ateş içinde gün geçtikçe daha da büyüyor. Mekanın cennet olsun, nur içinde uyu nazlı kızım" dedi.