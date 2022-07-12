Yok böyle baba! Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'yi ilk kez paylaştı olanlar oldu 'nereden bakarsan bak karizma'
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutluluklarıyla parmak ısırtıyor... 2 ay önce ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde mutluluk pozlarını paylaşmışlardı... Bu kez paylaşım Başak Dizer'den geldi. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin 30 günlük ve 3 aylık karelerini paylaştı. İşte detaylar...
12.07.2022 11:27 - Son Güncelleme: 12.07.2022 11:27
Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bundan 6 yıl önce modacı Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçen aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
Oğulları Kurt Efe'ye 15 Nisan'da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak'taki evlerinde kalıyor.
Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçen günlerde oğlu Kurt Efe ve eşinin fotoğrafı ile Babalar Günü kutlaması yapmıştı. Başak Dizer'den son olarak bayram paylaşımı geldi.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Son olarak Başak Dizer, Instagram hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe'nin iki pozunu paylaştı.