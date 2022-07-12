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Haberler Magazin Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı

Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı

49 yaşında ünlü şarkıcı Işın Karaca, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da görüntülendi... Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in sahne kıyafetlerine verdiği sert tepkiyle gündeme gelen Işın Karaca, sevgilisiyle plajda aşk tazelede. Dudak dudağa görüntü sergilemekten çekinmeye Karaca sonrasında kendisini serin sulara da attı.

12.07.2022 14:53 - Son Güncelleme: 12.07.2022 14:53
Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, hem güçlü sesi ile hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Üç kez evlenen Işın Karaca'nın bu evliliklerinden bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuğu var. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu var.

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Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı

Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği olmuştur. Solist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalamıştı. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmişti. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmişti.

Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı

İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandılar.

Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı

Işın Karaca, son evliliğini ise Tuğrul Odabaş ile yapmıştı.

Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı

Ünlü şarkıcı şimdilerde müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Işın Karaca, Kurban Bayramı'nın ilk günü Bodrum'da sahne aldı. Son dönemde açıklamalarıyla dikkat çeken sanatçı, konserin ardından Gölköy'de müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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