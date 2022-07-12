Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, hem güçlü sesi ile hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Üç kez evlenen Işın Karaca'nın bu evliliklerinden bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuğu var. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu var.