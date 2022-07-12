Işın Karaca yaşça küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile aşka geldi! Plajda öpücüklere boğdu kimselere aldırmadı
49 yaşında ünlü şarkıcı Işın Karaca, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da görüntülendi... Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in sahne kıyafetlerine verdiği sert tepkiyle gündeme gelen Işın Karaca, sevgilisiyle plajda aşk tazelede. Dudak dudağa görüntü sergilemekten çekinmeye Karaca sonrasında kendisini serin sulara da attı.
12.07.2022 14:53 - Son Güncelleme: 12.07.2022 14:53
49 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, hem güçlü sesi ile hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Üç kez evlenen Işın Karaca'nın bu evliliklerinden bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuğu var. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu var.
Ünlü şarkıcı şimdilerde müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Işın Karaca, Kurban Bayramı'nın ilk günü Bodrum'da sahne aldı. Son dönemde açıklamalarıyla dikkat çeken sanatçı, konserin ardından Gölköy'de müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile denizin ve güneşin tadını çıkardı.