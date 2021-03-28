MasterChef Güzide 7 milyon TL'lik villasıyla dillere düşmüştü... "Siber zorbalığa maruz kalıyorum" dedi o Youtuber'a dava açtı
MasterChef Güzide 7 milyon TL'lik villasıyla dillere düşmüştü... Acun Ilıcalı'nın programı MasterChef Türkiye 2019 ile tanınan, yarışmadan sonra 7 milyon TL'lik villasıyla uzun süre konuşulan Güzide Mertcan, "Siber zorbalığa maruz kalıyorum" dedi o Youtuber'a dava açtı! İşte "Sizlere eski büyük evimi sattıktan sonra, satın alarak tadilatını yaptırdığım yeni evimi göstermek istedim" diyen ve içinde asansörü, havuzu hatta jakuzisi bile olan Güzide Mertcan'ın villası başta olmak üzere ünlülerin evleri...
Güzide Mertcan, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2019' ile adını duyurdu. Yarışmaya katıldıktan bir süre sonra elenen genç kadın, 7 milyon TL değerindeki evinin haber olmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. MasterChef Güzide hakkındaki '7 milyon TL'lik villa' şeklindeki haberlerin ardından Ata Benli, sahibi olduğu sosyal medya kanalından bir video yayınladı.
"HUZURUM BOZULDU"
Söz konusu videoda; ünlü Youtuber Ata Benli, Güzide-Mustafa Mertcan çiftinin sahibi olduğu lüks yaşamla ilgili yorumda bulundu. Ata Benli tarafından yayınlanan video sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan Güzide Mertcan, Benli'nin sarf ettiği sözlerle iftiraya maruz kaldığını, huzur ve sükununun bozulduğunu ileri sürdü.
MasterChef Güzide, dilekçesinde; Youtuber Benli'nin kendisi ile ilgili "rüşvet vererek programda kaldığı, lüks yaşamı sayesinde tanınırlığının arttığı" gibi gerçek dışı sözler sarf ettiğini belirtti. Üç çocuk annesi Mertcan, siber zorbalığa maruz kaldığını, şahsın tanınırlığının yüksek olduğu için hakkında sözlerle onur ve saygınlığının zedelendiğini beyan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"SATMAK İSTİYORDUK VE SATTIK"
Güzide, 7 milyon TL'lik evi hakkında, "Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz. Tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık" sözleriyle dikkat çekmişti.Ünlü yarışmacı, "10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor" demişti.