Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...

15 milyon dolar yani yaklaşık 270 milyon TL serveti olduğu iddia edilen yakışıklı oyuncunun arkasından Meryem Uzerli ve Can Yaman geliyor. Ceplerini daha çok yurt dışındaki projeleri ve yer aldığı reklamlar sayesinde dolduran bu iki ismin ortalama serveti 10 milyon dolar yani yaklaşık 181 milyon TL.