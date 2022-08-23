Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...
Türkiye'nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! Meğer saman altından su yürütmüş... Şöhret A.Ş. Dünyaca ünlü starların servetlerini belirleyen bir internet sitesi, Türk yıldızları da ele aldı. Meryem Uzerli, Can Yaman, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin yer aldığı listede 15 milyon dolarlık servetle ilk sıra bakın kimde.
23.08.2022 10:53 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:08
SERENAY SARIKAYA: 6 MİLYON DOLAR
Erçel'in tahmin edilen serveti ise tam 8 milyon dolar yani 145 milyon TL. Güzel oyuncuyu 6 milyon dolar yani yaklaşık 108 milyon TL ile Serenay Sarıkaya izliyor.
15 milyon dolar yani yaklaşık 270 milyon TL serveti olduğu iddia edilen yakışıklı oyuncunun arkasından Meryem Uzerli ve Can Yaman geliyor. Ceplerini daha çok yurt dışındaki projeleri ve yer aldığı reklamlar sayesinde dolduran bu iki ismin ortalama serveti 10 milyon dolar yani yaklaşık 181 milyon TL.