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Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...

Türkiye'nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! Meğer saman altından su yürütmüş... Şöhret A.Ş. Dünyaca ünlü starların servetlerini belirleyen bir internet sitesi, Türk yıldızları da ele aldı. Meryem Uzerli, Can Yaman, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin yer aldığı listede 15 milyon dolarlık servetle ilk sıra bakın kimde.

23.08.2022 10:53 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:08
Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...

İŞTE ÜNLÜLERİN SERVETLERİ...

Dünya starlarının servetlerini belirleyen bir internet sitesi, Türk yıldızlarını da araştırdı. Türkiye'nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı.

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Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...

DEMET ÖZDEMİR: 5 MİLYON DOLAR

Sarıkaya'nın hemen arkasında ise 5 milyon dolar yani yaklaşık 90 milyon TL'lik servet ile Demet Özdemir yer alıyor.

Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...

SERENAY SARIKAYA: 6 MİLYON DOLAR

Erçel'in tahmin edilen serveti ise tam 8 milyon dolar yani 145 milyon TL. Güzel oyuncuyu 6 milyon dolar yani yaklaşık 108 milyon TL ile Serenay Sarıkaya izliyor.

Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...

15 milyon dolar yani yaklaşık 270 milyon TL serveti olduğu iddia edilen yakışıklı oyuncunun arkasından Meryem Uzerli ve Can Yaman geliyor. Ceplerini daha çok yurt dışındaki projeleri ve yer aldığı reklamlar sayesinde dolduran bu iki ismin ortalama serveti 10 milyon dolar yani yaklaşık 181 milyon TL.

Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...

Meryem Uzerli, 10 milyon dolarlık servetle Türkiye'nin en çok kazanan kadın yıldızı. Meryem Uzerli, son işinden 1 milyon lira almıştı.

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