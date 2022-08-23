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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini görenler inanamadı kardeş kardeşe benzer ama bu kopyası! İşte Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşi

Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini görenler inanamadı kardeş kardeşe benzer ama bu kopyası! İşte Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşi

TV 8 ekranlarına getirdiği yapımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, özel hayatı yakından takip edilen bir isim. Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Hakkında bu detaylar bilinen Acun Ilıcalı'nın bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

23.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:09
Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşini görenler inanamadı kardeş kardeşe benzer ama bu kopyası! İşte Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşi

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı hakkında araştırma yapanlar doktor bir kardeşi olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşini görenler inanamadı kardeş kardeşe benzer ama bu kopyası! İşte Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşi

ÜNLÜLERİN KARDEŞLERİ

ESRA BİLGİÇ

Kimileri birbirinin aynısı kimileri ise 'hiç alakaları yok' dedirtiyor. İşte ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşini görenler inanamadı kardeş kardeşe benzer ama bu kopyası! İşte Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşi

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ BİLGİÇ

Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşini görenler inanamadı kardeş kardeşe benzer ama bu kopyası! İşte Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşi
Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşini görenler inanamadı kardeş kardeşe benzer ama bu kopyası! İşte Acun Ilıcalı’nın doktor kardeşi
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