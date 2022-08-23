Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini görenler inanamadı kardeş kardeşe benzer ama bu kopyası! İşte Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşi
TV 8 ekranlarına getirdiği yapımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, özel hayatı yakından takip edilen bir isim. Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Hakkında bu detaylar bilinen Acun Ilıcalı'nın bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
23.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:09
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı hakkında araştırma yapanlar doktor bir kardeşi olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin kardeşleri.