Vav TV İzle
Haberler Magazin 17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti 'senin yüzünden...' kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti 'senin yüzünden...' kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan cephesinden geçtiğimiz günlerdekötü haber gelmişti. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bittiği ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından Ufuk Özkan'dan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım gelmişti. Bu paylaşım sonrasında Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ufuk Özkan'ın boşanma nedeni ve eşi...

23.08.2022 10:42 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:42
17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti ’senin yüzünden...’ kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük beğeni toplayan Ufuk Özkan cephesinden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Özkan'ın 17 yıllık evliliğinin tek celsede bittiği ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti ’senin yüzünden...’ kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı. Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.

17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti ’senin yüzünden...’ kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

Aralarındaki sorunları çözemeyen ikili geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti ’senin yüzünden...’ kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

Ayrılık sonrası açıklama yapan ünlü oyuncu, "Her gün görüşüyoruz. Sadece evleri ayırdık" demişti.

17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti ’senin yüzünden...’ kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

Ufuk Özkan Üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Tüm samimiyetiyle bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Özkan gençliğine de seslendi. Ünlü oyuncu biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA