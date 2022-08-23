17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti 'senin yüzünden...' kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan cephesinden geçtiğimiz günlerdekötü haber gelmişti. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bittiği ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından Ufuk Özkan'dan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım gelmişti. Bu paylaşım sonrasında Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ufuk Özkan'ın boşanma nedeni ve eşi...
23.08.2022 10:42 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:42
Ufuk Özkan Üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Tüm samimiyetiyle bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Özkan gençliğine de seslendi. Ünlü oyuncu biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.