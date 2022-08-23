17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti ’senin yüzünden...’ kafalar karıştı! Ufuk Özkan’ın boşandığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı. Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.