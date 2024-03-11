Türkiye'den Nursena Say katılmıştı! Miss World 2024 kazanını belli oldu! İşte kainatın en güzel kızı...

Hindistan'da düzenlenen "Miss World 2024" güzellik yarışmasında kazananı belli oldu. Türkiye'yi temsil eden 'Miss Turkey 2022' birincisi Nursena Say dereceye giremedi. Yarışmanın bu seneki kazananı ise 23 yaşındaki bir hukuk öğrencisi oldu. İşte kainatın en güzel kızı...
Dünyanın en meşhur güzellik yarışmalarından biri olan "Miss World 2024" dün gece Hindistan'ın en büyük kenti Mumbai'da düzenlenen törenle gerçekleşti.
71'inci kez düzenlenen yarışmada birincilik için finale Çek Cumhuriyeti, Botswana, Trinidad ve Tobago, Lübnan'dan dört isim kaldı.
Güzellik Yarışması'nın birincisi Çek Cumhuriyeti'nden Krystyna Pyszkova oldu.