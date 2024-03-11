Türkiye'den Nursena Say katılmıştı! Miss World 2024 kazanını belli oldu! İşte kainatın en güzel kızı...

Hindistan'da düzenlenen "Miss World 2024" güzellik yarışmasında kazananı belli oldu. Türkiye'yi temsil eden 'Miss Turkey 2022' birincisi Nursena Say dereceye giremedi. Yarışmanın bu seneki kazananı ise 23 yaşındaki bir hukuk öğrencisi oldu. İşte kainatın en güzel kızı...