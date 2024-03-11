2024 Survivor Yunus Emre Özden'in eşi hamile olduğunu duyurdu! “Baba olacak haberi yok” Eşi de en az kendi kadar fenomen...

Dominik'te gerçekleşen Survivor All Star 2024'te mücadele eden ve aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre Özden cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Yunus Emre'nin sosyal medyayı aktif kullanan eşi, Instagram'da yaptığı son paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Fenomen yarışmacının eşi kullandığı ifadelerle dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları "Baba olacak haberi yok" yorumunda bulundu. İşte Survivor Yunus Emre'nin eşinin o paylaşımı...
Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Yunus Emre Özden, üst üstte aldığı cezalarla sık sık gündem oldu.
Özden'in sosyal medyada fenomen hale gelen eşi ise Instagram paylaşımlarıyla en az kendisi kadar adından söz ettirdi.
Fenomen yarışmacının eşi, son paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu paylaşımda Yunus Emre'nin baba olacağı ortaya çıktı.