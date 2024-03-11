Birce Akalay ve Hakan Kurtaş sarmaş dolaş yakalandı! O kare sosyal medyayı salladı! “Başka yerde başka zaman...”

Ünlü oyuncu Birce Akalay, kısa süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçen günlerde bir mekanda sarmaş dolaş şarkı söylerken görüntülenen ünlü çift, bu kez sokak ortasında kameralara yansıdı. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, dün öğle saatlerinde Bebek'te görüntülendi. Sarmaş dolaş sahili gezen sevgililer, bir süre yürüyüş yaptı. İkilinin birlikte çekilen ilk karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı "Havva" rolüyle tanınan ve sonrasında birçok projede yer alan Birce Akalay, kariyeri kadar yaşadığı aşklarla da sık sık adından söz ettirdi.
Daha önce iki kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu, aradığı aşkı meslektaşı Hakan Kurtaş'ta buldu ve ünlü çift kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı.
Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada Oscar adayı 'Zavallılar' filmini el ele izleyince ilişkileri ortaya çıktı.