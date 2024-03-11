Birce Akalay ve Hakan Kurtaş sarmaş dolaş yakalandı! O kare sosyal medyayı salladı! “Başka yerde başka zaman...”

Ünlü oyuncu Birce Akalay, kısa süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçen günlerde bir mekanda sarmaş dolaş şarkı söylerken görüntülenen ünlü çift, bu kez sokak ortasında kameralara yansıdı. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, dün öğle saatlerinde Bebek'te görüntülendi. Sarmaş dolaş sahili gezen sevgililer, bir süre yürüyüş yaptı. İkilinin birlikte çekilen ilk karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.