Acun Ilıcalı resmen açıkladı işte Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı! Az buz değil o isim gidiyor dengeler baştan değişiyor Berdan Mardini...
Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyuru Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacısını açıkladı ve bir anda ortalık karıştır. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama göre son dönemde sık sık taytla verdiği pozlarla gündem olan Berdan Mardini Survivor 2023 yarışmacı kadrosunda yer alacak. Öte yandan Survivor 2023'ün 2 yarışmacısı da sosyal medyada ifşalandı. İşte detaylar...
12.12.2022 14:53 - Son Güncelleme: 12.12.2022 14:53
Masterchef'in final yapmasının ardından TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını yapımcı Acun Ilıcalı açıkladı. İşte o bomba isim ve tüm detaylar....
Sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmada 2023'te hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merakla beklenirken kadro netleşmeye başladı.
BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.