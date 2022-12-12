Karnı burnunda Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i üzen olay! Fahriye başka çare bulamadı sosyal medyadan istedi! Oğulları Karan...
2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Şimdilerde ikinci çocuklarını almak için gün sayan Özçivit çiftinin attıkları her adım magazin gündemine yer buluyor. Instagram'da 13 milyonu aşkın takipçisi bulunan Fahriye Evcen önceki gün oğulları Karan'ı üzen bir olayı paylaştı ve takipçilerinden yardım istedi. İşte haberin detayları...
12.12.2022 12:52 - Son Güncelleme: 12.12.2022 12:52
2017 yılında nikah masasına Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Tekrardan anne-baba olmak için gün sayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti çocukları Karan'ı ihmal etmiyor.