GaleriMagazin

Türkiye eski güzeli Nilay Ceylan kalp krizi geçirdi! Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşmişti...

​Miss Turkey 1997'de üçüncü seçilen Nilay Ceylan'dan acı haber geldi. Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşen 44 yaşındaki eski Türkiye güzeli Ceylan'ın, annesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Nilay Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Çağla Şıkel'in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997'de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.

09.05.2019 10:18 - Son Güncelleme: 09.05.2019 10:39
Türkiye eski güzeli Nilay Cafer kalp krizi geçirdi! Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşmişti...

Eski Türkiye 3. güzeli Nilay Ceylan, 44 yaşında hayatını kaybetti. İki yıl önce babasını kaybeden ve ardından içine kapanan Ceylan'ın annesiyle yaşadığı evde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

NİLAY CEYLAN KİMDİR? TIKLAYIN

Türkiye eski güzeli Nilay Cafer kalp krizi geçirdi! Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşmişti...

"BABASININ ÖLÜMÜNDEN SONRA İÇİNE KAPANMIŞTI"

Ceylan'ın cenazesi dün Çatalca'da bulunan Karacaköy Camisi'nden kaldırıldı. Törene katılan Ceylan'ın dostları "Çok iyi bir insandı ve son zamanlarda babasının ölümünden sonra içine kapanmıştı" dedi.

Türkiye eski güzeli Nilay Cafer kalp krizi geçirdi! Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşmişti...

Nilay Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Çağla Şıkel'in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997'de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.

Türkiye eski güzeli Nilay Cafer kalp krizi geçirdi! Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşmişti...

Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü'nden mezun olan Ceylan, bir kanalda sunuculuk yaptı. Kısa bir dönem oyunculuk da yapan Ceylan ardından Çatalca'ya yerleşti.

Türkiye eski güzeli Nilay Cafer kalp krizi geçirdi! Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşmişti...

Şöhretten uzaklaşan Ceylan, hayatını tasarladığı takıları sosyal medya hesabından satarak kazanmaya başladı. 2 yıl önce babasını kaybeden eski güzelin bu ölümün ardından bunalıma girdiği iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şaşırttı! İşte Hadise'nin estetiksiz hali...
Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şaşırttı! İşte Hadise'nin estetiksiz hali...