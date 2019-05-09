Türkiye eski güzeli Nilay Ceylan kalp krizi geçirdi! Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşmişti...
Miss Turkey 1997'de üçüncü seçilen Nilay Ceylan'dan acı haber geldi. Şöhreti bırakıp Çatalca'ya yerleşen 44 yaşındaki eski Türkiye güzeli Ceylan'ın, annesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Nilay Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Çağla Şıkel'in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997'de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.
09.05.2019 10:18
- Son Güncelleme: 09.05.2019 10:39
Eski Türkiye 3. güzeli Nilay Ceylan, 44 yaşında hayatını kaybetti. İki yıl önce babasını kaybeden ve ardından içine kapanan Ceylan'ın annesiyle yaşadığı evde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
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