Türkiye bitti gitti Yunanistan'ın Hadise'sini buldu! Umut Evirgen'in hızlı aşk hayatı yerelden globale taşındı! İşte yeni sevgilisi
Dilan Çiçek Deniz, Farah Zeynep Abdullah, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün derken son dönemin çapkın ismi olarak magazin gündeminde yer alan işletmeci Umut Evirgen'in aşk hayatı artık global. Aşk adamı Umut Evirgen'in bir süredir adı kimseyle anılmıyordu ama durdu durdu bombayı patlattı. Umut Evirgen'in yeni sevgilisi Yunanistan'ın Hadise'si çıktı. İşte detaylar...
04.02.2023 11:44 - Son Güncelleme: 04.02.2023 11:44
Magazin gündeminde son yılların en çapkın adamı olan Umut Evirgen, çalkantılı aşk hayatını yerelden globale taşıdı.
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Umut Evirgen, yeni aşkı komşuda buldu.