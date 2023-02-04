Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu! Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! Annesinin boyunu geçti yakışıklı bir adam oldu

"Dünyayı gezmek için cebinizde para olmasına gerek yok. Sıfır parayla bile yaşayabiliyorsun. Otostop, yardım falan geçinip gidiyorsun bir şekilde. Hayatımda TIR'a binmemiştim ama bu turda TIR'a bindim. Arkası otel gibiydi, çok eğlenceliydi."

Bilginel bir dönem Tayland'a yerleşmişti.