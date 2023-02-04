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Haberler Magazin Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu! Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son haline bakın! Annesinin boyunu geçti yakışıklı bir adam oldu

Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu! Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son haline bakın! Annesinin boyunu geçti yakışıklı bir adam oldu

2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginer oğlu Kayra'yı büyüttü. Kayra, çok yakışıklı bir delikanlı oldu. İşte Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son hali.

04.02.2023 11:14 - Son Güncelleme: 04.02.2023 11:14
Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu! Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! Annesinin boyunu geçti yakışıklı bir adam oldu

2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak oğlu Serkan Kayra'yı kucağına alan Leyla Bilginel oğlanı büyüttü.

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Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu! Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! Annesinin boyunu geçti yakışıklı bir adam oldu

2019'da Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Bilginel, bir arkadaşıyla beraber Uzak Doğu turuna çıktığını söylerken, yaşadığı deneyimleri canlı yayında anlatmıştı.

Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu! Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! Annesinin boyunu geçti yakışıklı bir adam oldu

"Dünyayı gezmek için cebinizde para olmasına gerek yok. Sıfır parayla bile yaşayabiliyorsun. Otostop, yardım falan geçinip gidiyorsun bir şekilde. Hayatımda TIR'a binmemiştim ama bu turda TIR'a bindim. Arkası otel gibiydi, çok eğlenceliydi."

Bilginel bir dönem Tayland'a yerleşmişti.

Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu! Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! Annesinin boyunu geçti yakışıklı bir adam oldu

Sonrasında da Tayland'da yaşayan ve sivrisinek ısırması sonucu 'Dengue Fever' yani Dang Humması olarak bilinen hastalığa yakalanan oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu! Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! Annesinin boyunu geçti yakışıklı bir adam oldu

Şimdilerde oğlu Serkan Kayra ile birlikte İstanbul'da olan Leyla Bilginel, oğluyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

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